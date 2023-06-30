$300 за DLSS 3.0 и современный рейтрейсинг: стартовали продажи видеокарты NVIDIA RTX 4060

Компания поручила выпуск данной модели своим партнёрам, которые представят собственные версии карты с различными системами охлаждения, печатными платами и возможностью разгона.

В основе RTX 4060 лежит графический процессор AD107-400 архитектуры Ada Lovelace. Она обладает 3072 ядрами CUDA, 96 тензорными ядрами четвёртого поколения, 24 RT-ядрами третьего поколения, 96 текстурными блоками и 48 блоками растеризации.

Кроме того, в GPU присутствует 24 МБ кеш-памяти L2. Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 17 ГГц, 128-битной шиной и пропускной способностью 272 Гбайт/с.

Рекомендованная цена RTX 4060 составляет $299, однако большинство версий с заводским разгоном стоят на $20-40 дороже. В то же время некоторые предлагаемые модели, например, Asus GeForce RTX 4060 ROG Strix OC, стоят $289.