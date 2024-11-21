Ущипните, если это сон: флагманская видеокарта NVIDIA RTX 5090 окажется дешевле ожидаемого

По данным издания Bits and Chips, стоимость базовой версии флагмана составит от $1899 до $1999, что ниже ранее обсуждавшихся $2200.

Видеокарта, оснащённая графическим процессором GB203 и 32 ГБ видеопамяти GDDR7 на 512-битной шине, станет первой в линейке NVIDIA с использованием нового разъёма питания 12V-2x6, заменившего 12VHPWR.

Несмотря на более доступную цену базовой версии, модели с заводским разгоном, такие как потенциальные аналоги Asus TUF Gaming RTX 5090 OC Edition, могут превысить $2000.

Ранее NVIDIA сократила поставки некоторых моделей серии RTX 40XX, что эксперты связывают с подготовкой к запуску Blackwell-архитектуры. Ожидается, что RTX 5090 станет ещё мощнее RTX 4090, при этом сохраняя высокую энергоэффективность.

Точная дата выхода и окончательные характеристики видеокарты пока остаются загадкой, но запуск обещает стать важным событием для игровой и профессиональной индустрии.