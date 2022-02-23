Ускоренное обновление Windows 11 оказалось ложью

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Ускоренное обновление Windows 11 оказалось ложьюЧто очень сильно расстроило многих пользователей
Когда Microsoft запустила Windows 11, компания пообещала, что обновление новой версии системы будет проходить куда быстрее, чем раньше. Но уже первый крупный апдейт показал, что это совершенно не так.
Так, многие пользователи на форумах, в соцсетях и на Reddit начали массово жаловаться на время, которое занимается обновление Windows 11. По их мнению, заявив об ускоренной установке патчей, Microsoft лишь пыталась не совсем честным путём заставить людей переходить на новую ОС.
Отдельной критики заслужил экран с надписью «Работа с обновлениями. Завершено: 100%. Не выключайте компьютер». Немало пользователей заявили, что на этом этапе их устройства «застревали» на 10–15 минут.
Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о том, что Microsoft начала разработку следующей версии своей операционной системы — Windows 12.
Источник: Windows Report