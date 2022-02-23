Ускоренное обновление Windows 11 оказалось ложью

Так, многие пользователи на форумах, в соцсетях и на Reddit начали массово жаловаться на время, которое занимается обновление Windows 11. По их мнению, заявив об ускоренной установке патчей, Microsoft лишь пыталась не совсем честным путём заставить людей переходить на новую ОС.

Отдельной критики заслужил экран с надписью «Работа с обновлениями. Завершено: 100%. Не выключайте компьютер». Немало пользователей заявили, что на этом этапе их устройства «застревали» на 10–15 минут.