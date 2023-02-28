Установка нового Microsoft Defender на Windows 10 и 11 станет обязательной для пользователей Microsoft 365

Новое правило начнёт действовать уже с конца февраля 2023 года. Как только пользователи будут устанавливать приложения Microsoft 365 на свои устройства на базе Windows, приложение Defender также автоматически «встанет» на их компьютерах и ноутбуках.

Более того, действующие подписчики Microsoft 365 также смогут автоматически установить приложение во время обычного обновления.

Напомним, что Defender — это дополнительный уровень безопасности, предлагаемый компанией Microsoft, который функционирует наряду со встроенной защитой Windows Security. Его можно скачать не только на настольную ОС компании, но также на Android, iOS и macOS.

Правда, в России продукт не работает. Вероятнее всего, из-за ухода Microsoft из страны.