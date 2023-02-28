Компьютеры
06:07, 28 февраля 2023
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Установка нового Microsoft Defender на Windows 10 и 11 станет обязательной для пользователей Microsoft 365

Сомнительная «обязаловка»

Компания Microsoft объявила, что её фирменный антивирус Microsoft Defender теперь будет автоматически устанавливаться для подписчиков Microsoft 365.

Установка нового Microsoft Defender на Windows 10 и 11 станет обязательной для пользователей Microsoft 365

Фото: PCMag

Новое правило начнёт действовать уже с конца февраля 2023 года. Как только пользователи будут устанавливать приложения Microsoft 365 на свои устройства на базе Windows, приложение Defender также автоматически «встанет» на их компьютерах и ноутбуках.

Более того, действующие подписчики Microsoft 365 также смогут автоматически установить приложение во время обычного обновления.

Напомним, что Defender — это дополнительный уровень безопасности, предлагаемый компанией Microsoft, который функционирует наряду со встроенной защитой Windows Security. Его можно скачать не только на настольную ОС компании, но также на Android, iOS и macOS.

Правда, в России продукт не работает. Вероятнее всего, из-за ухода Microsoft из страны.

Источник:PCMag
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