Установлено оптимальное количество ядер для современных игр

Данное заявление не было голословным, поскольку ранее Шраут провел серию тестов на базе процессора Core i9-9900K в четырех, шести и восмиядерных режимах, с выключенной многопоточностью Hyper-Threading. Ключевая цель данного эксперимента состояла в мониторинге масштабирования частоты кадров в играх.

Было выявлено, что во время перехода с четырех ядер до шести игра Shadow of War увеличила производительность на 7%, тогда как Assassin's Creed Origins на значительные 33%. При этом переход на восемь ядер позволил показателю вырасти на 49%.

Также аналитик протестировал игры и на 18-ядерном процессоре Core i9–9980XE. В результате был выявлен небольшой прирост в производительности при переходе от восьми ядер к 12, который составил не более 10%. Тогда как переход к 16 ядрам был очевиден только в игре Ashes of Singularity: Escalation. По словам Шраута, на сегодняшний день именно восемь ядер является оптимальным вариантом для современных игр.