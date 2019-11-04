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Компьютеры
Сегодня 13:38

Установлено оптимальное количество ядер для современных игр

Не спешите брать 18-ядерные процессоры
Главный аналитик Intel Райан Шраут, сфера деятельности которого направлена на развитие производительности продуктов поделился, что для современных игр достаточно иметь восьмиядерный процессор.

Данное заявление не было голословным, поскольку ранее Шраут провел серию тестов на базе процессора Core i9-9900K в четырех, шести и восмиядерных режимах, с выключенной многопоточностью Hyper-Threading. Ключевая цель данного эксперимента состояла в мониторинге масштабирования частоты кадров в играх.

Было выявлено, что во время перехода с четырех ядер до шести игра Shadow of War увеличила производительность на 7%, тогда как Assassin's Creed Origins на значительные 33%. При этом переход на восемь ядер позволил показателю вырасти на 49%.

Также аналитик протестировал игры и на 18-ядерном процессоре Core i9–9980XE. В результате был выявлен небольшой прирост в производительности при переходе от восьми ядер к 12, который составил не более 10%. Тогда как переход к 16 ядрам был очевиден только в игре Ashes of Singularity: Escalation. По словам Шраута, на сегодняшний день именно восемь ядер является оптимальным вариантом для современных игр.