Утечка: Intel Core 5 120F получит 6 ядер с максимальной тактовой частотой 4,5 ГГц

Это новая линейка процессоров Intel с P-ядрами, подобная Alder Lake. Инсайдеры рассказали, что процессор получит 6 производительных ядер и 12 потоков. Технически Bartlett Lake похож на LGA 1700-совместимые процессоры Intel, такие как 13-е и 14-е поколение CPU. Процессор будет оснащён P-ядрами Raptor Cove.

Уточняется, что это устройство относится к Core Series 2, отличаясь от Raptor Lake Refresh с ядрами E-Core. По словам инсайдеров, Intel уже готовится к запуску Bartlett Lake, о чём свидетельствует утечка о SKU Core 5 120F с 6 ядрами P и гиперпоточностью, схожей с Core i5 12400F.

Ядра имеют базовую частоту 2,5 ГГц, (максимальная — 4,5 ГГц), TDP 65 Вт и 18 МБ кэша L3, при этом поддерживают одинаковую память, единственное различие заключается в тактовой частоте ускорения. Несмотря на сходства, Bartlett Lake предлагает иные конфигурации ядер, сочетая производительные элементы.