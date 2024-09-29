Утечка подтвердила работу Nvidia над новыми платами для видеокарт GeForce RTX 5000

Kopite7kimi сообщил о платах PG144 SKU 30, PG144 SKU 45, PG145 SKU 30 и PG145 SKU 45. Первые две — PG144 SKU 30 и PG144 SKU 45 — разработаны для эталонных видеокарт GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 Founders Edition. Остальные две — PG145 SKU 30 и PG145 SKU 45 — референсные варианты и будут использоваться при производстве большинства кастомных RTX 5090 и RTX 5080.

Ещё три модели печатных плат, о которых говорит Videocardz, — PG144 SKU 50, PG147 SKU 50 и PG147 SKU 70. Эти платы указаны в транспортных декларациях Nvidia. Эти модели регулярно проверяются в лаборатории Nvidia в Индии.

Авторы Videocardz считают, что модель PG144 SKU 50 предназначена для третьего поколения десктопных видеокарт из семейства GeForce RTX 5000. Для чего разрабатывают две другие платы, пока неизвестно. Это могут быть как тестовые прототипы, так и основа для видеокарт, предназначенных для рабочих станций.