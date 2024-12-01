Утечка раскрыла дату выхода видеокарты GeForce RTX 5090: январь 2025 года

Согласно утечке, это поколение видеокарт будет представлено на ежегодной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025) с 7 по 11 января 2025 года. Но это не начало продаж, а именно анонс новых устройств и их поставки партнёрам.

А в продаже GeForce RTX 5090 должна появиться примерно «через три недели» после того, как вендор представит устройство.

По более ранним слухам, Nvidia выпустит несколько версий линейки GeForce RTX 50. Кроме RTX 5090, компания должна выпустить RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, основанные на инновационной архитектуре Blackwell. Линейка RTX 50 принесёт улучшение производительности, особенно это касается трассировки лучей и энергоэффективности.