Утечка раскрыла Intel Core Ultra X7 358H: 16 ядер и графика уровня ARC A550M

Утечка раскрыла Intel Core Ultra X7 358H: 16 ядер и графика уровня ARC A550MВыглядит не так уж и плохо
Судя по данным, опубликованным порталом VideoCardz, чип был протестирован в ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14 и получил 16 ядер в конфигурации 4 производительных (P) + 8 энергоэффективных (E) + 4 малых (LP).
Максимальная частота процессора в режиме Boost достигла 4,78 ГГц, однако его теплопакет (TDP) пока не раскрыт.
Интереснее всего показала себя встроенная графика — результаты в OpenCL составили 46 171 и 52 014 баллов, что сопоставимо с производительностью дискретной видеокарты ARC A550M и примерно на 25% выше, чем у ARC 140T на архитектуре Arrow Lake.
В тестах отмечается, что графическая подсистема процессора включает 96 вычислительных блоков Xe3 (12 ядер Xe) и использует 16 ГБ общей памяти системы.
Таким образом, Core Ultra X7 358H станет одним из самых мощных мобильных решений Intel с интегрированной графикой, близкой по уровню к дискретным решениям среднего класса.