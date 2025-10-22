Утечка раскрыла Intel Core Ultra X7 358H: 16 ядер и графика уровня ARC A550M

Судя по данным, опубликованным порталом VideoCardz, чип был протестирован в ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14 и получил 16 ядер в конфигурации 4 производительных (P) + 8 энергоэффективных (E) + 4 малых (LP).

Максимальная частота процессора в режиме Boost достигла 4,78 ГГц, однако его теплопакет (TDP) пока не раскрыт.

Интереснее всего показала себя встроенная графика — результаты в OpenCL составили 46 171 и 52 014 баллов, что сопоставимо с производительностью дискретной видеокарты ARC A550M и примерно на 25% выше, чем у ARC 140T на архитектуре Arrow Lake.