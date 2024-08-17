Утечка упаковок с новыми процессорами Intel Xeon подтвердила их скорый выход

Сообщается, что Intel готовится к обновлению серии процессоров Sapphire Rapids W. Ожидается, что новые модели W3000 и W2000 будут основаны на той же архитектуре, но имеют больше ядер.

Вскоре должны появиться новые модели серии x500, включая W2500 и W3500. Некоторые коробки с этими процессорами уже появились в продаже и были сфотографированы. Эта утечка — подтверждение скорого массового выхода указанных процессоров, поскольку физические изделия уже поставляются в упаковках с прописанными SKU (код товара, артикул).

Самая старшая модель, Xeon W7-2495, предположительно имеет 26 ядер, 56 потоков и тактовую частоту до 4,8 ГГц. Имеется также информация о процессоре текущего поколения Xeon W7-3465X с 28 ядрами, и ожидается, что его преемник, W7-3565X, будет иметь на 4 ядра больше, сохранив ту же тактовую частоту.

Для новых моделей ожидаются также изменения в значении теплового дизайна энергопотребления (TDP): 335 Вт вместо нынешних 300 Вт. Хотя точные сроки выпуска неизвестны, Intel готова к запуску новых процессоров в любой момент.