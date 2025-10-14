Утилита для записи Windows на USB-накопитель сломалась накануне смерти Windows 10

Ошибка возникла всего за день до окончания поддержки Windows 10, намеченного на 14 октября 2025 года.

Согласно документации, версия Windows 11 Media Creation Tool 26100.6584, выпущенная 29 сентября, вылетает без предупреждения при запуске на устройствах с Windows 10. Проблема также затрагивает ПК на ARM64-процессорах, где MCT официально не поддерживается.

Microsoft предложила временное решение — скачивать ISO-образы Windows 11 напрямую с официального сайта. Исправление появится в следующем обновлении Media Creation Tool.

Напомним, Windows 10 прекращает получать обновления безопасности с 14 октября, и пользователям придётся либо перейти на Windows 11, либо приобрести пакет Extended Security Updates.