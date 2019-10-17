Уточнена дата выхода первых игровых видеокарт Intel

Как стало известно, новинки будут представлены в середине 2020 года и ориентированы не только на рынок геймеров — также компания ожидает определенный спрос и со стороны корпоративного сегмента. По всей видимости, Intel намерена объединить новые видеокарты и фирменные процессоры в одну единую конкурентоспособную платформу. Так, согласно последним данным, американская компания планирует использовать ее в различных центрах, где специалисты занимаются разработкой искусственного интеллекта и машинным обучением. Таким образом Intel ударит по позициям NVIDIA на данном рынке.

К слову, это не первая попытка американского производителя процессоров выйти на рынок дискретных видеокарт — компания уже дважды предпринимала попытку выпустить свое решение, но оба раза терпела неудачу.