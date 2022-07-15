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Уже через пару лет: раскрыты сроки анонса Windows 12

Microsoft хочет вернуться к старому расписанию выхода новых версий системы
Около года назад, летом 2021-го, Microsoft анонсировала свою новейшую ОС — Windows 11. На тот момент, с релиза Windows 10 прошло около 6 лет.
Уже через пару лет: раскрыты сроки анонса Windows 12

По всей видимости, Windows 12 придётся ждать куда меньше. Об этом заявили наши коллеги из Windows Central, ссылаясь на собственные источники. По их данным, редмондцы намерены вернуться к привычному некогда циклу выпуска новых версий ОС раз в три года.

Это значит, что Windiws 12 выйдет уже в 2024 году. Также из этого следует, что Microsoft не станет выпускать крупное обновление Sun Valley 3 — его релиз запланирован на 2023.

Возможно, компания решила сконцентрировать своё внимание на более мелких, но частых апдейтах. В то же время известно, что в течение года IT-гигант намерен выпускать не более четырёх обновлений функционала Windows.

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