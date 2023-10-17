Уже сегодня Intel начнёт продажи самого мощного процессора для ПК — Core i9-14900K

Этот процессор, известный как Raptor Lake Refresh, станет частью 14-го поколения настольных процессоров бренда. Несмотря на впечатляющие характеристики, стоимость производства Core i9-14900K составляет $589, что делает его более доступным по сравнению с некоторыми конкурентами.

Стоит отметить, что новый чип не является единственным обновлением в линейке. Процессор Core i7-14700K, например, получит значительное увеличение ядер, что делает его интересным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой.

Тем не менее, именно Core i9-14900K заслуживает особого внимания благодаря своей выдающейся производительности.

Все новые процессоры 14-го поколения будут совместимы с материнскими платами Intel 600- и 700-серий, а также поддерживать Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Продажи новых процессоров начнутся уже сегодня, 17 октября.