В Центробанке напомнили, что хакеры всё время атакуют российские банки

По словам специалиста, пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы в марте — нагрузка увеличилась в 20 раз, в мае — в 80 раз. При этом за третий квартал 2022 года количество этих атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в 2 раза.

Отмечается, что хакеры, как и ранее, предпочитают DDoS-атаки. «В настоящее время фон атак остаётся по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчётные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки — отказ в обслуживании», — рассказал Уваров.