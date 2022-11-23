В Центробанке напомнили, что хакеры всё время атакуют российские банки

23:07, 23 ноября 2022
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В Центробанке напомнили, что хакеры всё время атакуют российские банкиИнтенсивность атак остаются высокой
Глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на конференции Ассоциации российских банков отметил, что интенсивность хакерских атак на российский банковский сектор остаётся высокой.
По словам специалиста, пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы в марте — нагрузка увеличилась в 20 раз, в мае — в 80 раз. При этом за третий квартал 2022 года количество этих атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в 2 раза.
Отмечается, что хакеры, как и ранее, предпочитают DDoS-атаки. «В настоящее время фон атак остаётся по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчётные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки — отказ в обслуживании», — рассказал Уваров.
Источник фото:Thehackernews.com
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: