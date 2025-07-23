В Чикаго построят квантовый компьютер за миллиард долларов

В отличие от других разработчиков, PsiQuantum не делает ставку на демонстрационные модели. Компания нацелена на создание полноценного компьютера с миллионом кубитов, способного решать практические задачи. В качестве основы для кубитов используются фотоны — световые частицы, что позволяет уменьшить шум и требования к охлаждению.

Компьютер будет размещён на территории бывшего сталелитейного завода, где власти Иллинойса планируют создать научный парк. На этот проект штат выделил $ 500 миллионов, из которых $ 200 миллионов пойдут на строительство установки для производства жидкого гелия — необходимого для охлаждения системы. Также на площадке появится квантовая лаборатория под эгидой DARPA и новый центр IBM.

PsiQuantum уже проводит тестирование промежуточных систем в Великобритании и в Стэнфорде, а в Чикаго и Австралии запланированы более масштабные сборки. Несмотря на трудности, в компании уверены, что смогут справиться с инженерными вызовами, связанными с масштабированием.