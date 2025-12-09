В ComputerBase назвали лучшие сборки по разной цене с учетом кризиса комплектующих

По словам экспертов, кризис сильнее всего ударил по бюджетному и массовому сегментам, где итоговая стоимость выросла наиболее заметно.

В бюджетной категории предлагается связка Ryzen 5 8400F + Radeon RX 9060 XT 8 ГБ, 32 ГБ DDR5-6000 и матплата ASRock B650M-H/M.2+. Накопитель — Lexar NM620 на 512 ГБ. Для Intel-альтернативы советуют Core i5-12400F.

В массовом сегменте оптимальной признана конфигурация Ryzen 7500F + RX 9060 XT 16 ГБ и плата ASRock B850M-X R2.0. Среднебюджетный уровень — это Ryzen 5 9600X + RX 9070.

Предтоповая игровая сборка строится на Ryzen 7 7800X3D + RX 9070 XT, а топовая — на Ryzen 7 9800X3D + RTX 5080 с 64 ГБ DDR5.

Авторы подчёркивают: из-за дефицита DRAM и NAND рост цен продлится как минимум до 2027–2028 года.