В CowCotLand выяснили, стоит ли владельцам RTX 3070 обновляться на RTX 5070

Тесты показали, что RTX 5070 значительно превосходит предшественницу. В зависимости от игры и разрешения (1080p или 1440p) прирост производительности составляет от 30 до 150%. В среднем — около 60% в традиционной графике и до 80% при включённой трассировке лучей.

Новая модель получила 12 ГБ видеопамяти вместо 8 ГБ у RTX 3070, а также поддержку DLSS 4 с Multi Frame Generation, что дополнительно улучшает плавность картинки и производительность.