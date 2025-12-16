В Европе могут ввести строгие сроки поддержки ПО на фоне ситуации с Windows 10

Поводом стала критика в адрес Microsoft со стороны европейских организаций по защите прав потребителей.

Официальная поддержка Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года. Формально пользователи могли получить дополнительный год обновлений безопасности через программу ESU.

Но условия ее подключения Microsoft меняла несколько раз и прояснила лишь в конце сентября. В итоге многие пользователи заранее купили новые ПК, не зная, что их устройства могли безопасно проработать еще год.

По данным опроса, около трети владельцев Windows 10 уже сменили компьютер, что, по мнению регуляторов, привело к росту электронных отходов. При этом часть пользователей планирует продолжать работу без обновлений безопасности, что создает риски.

В Verbraucherzentrale Bundesverband считают, что цифровая безопасность не должна зависеть от решений отдельных компаний. Организация предлагает закрепить на уровне ЕС минимальные и понятные сроки поддержки ПО, привязанные к реальному сроку службы устройств.