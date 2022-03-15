В Европе начали бойкотировать антивирусы Касперского

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В Европе начали бойкотировать антивирусы КасперскогоОпасаясь кибератак
Федеральное ведомство по безопасности информационных технологий Германии (BSI) настоятельно рекомендовало IT-компаниям, работающим в стране, отказаться от антивируса и других продуктов российской компании «Лаборатория Касперского».
Подобные рекомендации появились в связи с событиями на Украине. Ведомство считает, что российские производители ПО могут стать инструментом для совершения кибератак на германскую чувствительную инфраструктуру со стороны РФ. Приводится аргумент, что антивирусы должны быть постоянно связаны с серверами компании-производителя и потому такая компания должна быть надёжным контрагентом.
«BSI рекомендует заменить антивирусные программы из портфолио предприятия "Касперский" на альтернативные продукты», — говорится в сообщении BSI.
Источник: РИА Новости