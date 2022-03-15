В Европе начали бойкотировать антивирусы Касперского

Подобные рекомендации появились в связи с событиями на Украине. Ведомство считает, что российские производители ПО могут стать инструментом для совершения кибератак на германскую чувствительную инфраструктуру со стороны РФ. Приводится аргумент, что антивирусы должны быть постоянно связаны с серверами компании-производителя и потому такая компания должна быть надёжным контрагентом.

«BSI рекомендует заменить антивирусные программы из портфолио предприятия "Касперский" на альтернативные продукты», — говорится в сообщении BSI.