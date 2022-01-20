В Европе предложили создать собственную систему для фильтрации интернет-трафика

Предположительно, DNS-сервис будет предназначен и для частных, и для корпоративных пользователей. Его использование предполагает и ряд дополнительных платных услуг: круглосуточная техподдержка, мониторинг, фильтрация трафика.

Отмечается, что подобные услуги уже оказывают известные DNS-провайдеры, но Еврокомиссия хочет объединить частное и государственное финансирование подобного сервиса и уйти от зависимости от коммерческих компаний. По словам представителей Еврокомиссии, проблема этих компаний ещё и в том, что они зачастую находятся вне европейкой юрисдикции.