Компьютеры
Опубликовано 14 января 2025, 08:34
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В Европе видеокарты RTX 5080 стоят на 35% дороже рекомендованной цены

Во дела
Похоже, видеокарты RTX 5080 на европейском рынке продаются с заметной наценкой.
В Европе видеокарты RTX 5080 стоят на 35% дороже рекомендованной цены
© VideoCardz.com

В Финляндии рекомендованная цена NVIDIA составляет €1229, но у большинства моделей Gigabyte ценник на 15 — 35% выше. Например, модель AORUS Xtreme WaterForce достигает €1669, что ощутимо превышает рекомендованную стоимость.

Пользователи могут найти видеокарту WindForce OC по рекомендованной цене, однако таких предложений крайне мало.

Разрыв цен между базовыми и высококлассными версиями моделей Gigabyte удивляет, учитывая, что раньше $999 считались премиум-стоимостью для видеокарт.

Информация о ценах других производителей, таких как Asus или MSI, пока недоступна. Однако вероятно, что их бюджетные серии PRIME и VENTUS предложат модели по цене ближе к MSRP.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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