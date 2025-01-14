В Европе видеокарты RTX 5080 стоят на 35% дороже рекомендованной цены

В Финляндии рекомендованная цена NVIDIA составляет €1229, но у большинства моделей Gigabyte ценник на 15 — 35% выше. Например, модель AORUS Xtreme WaterForce достигает €1669, что ощутимо превышает рекомендованную стоимость.

Пользователи могут найти видеокарту WindForce OC по рекомендованной цене, однако таких предложений крайне мало.

Разрыв цен между базовыми и высококлассными версиями моделей Gigabyte удивляет, учитывая, что раньше $999 считались премиум-стоимостью для видеокарт.

Информация о ценах других производителей, таких как Asus или MSI, пока недоступна. Однако вероятно, что их бюджетные серии PRIME и VENTUS предложат модели по цене ближе к MSRP.