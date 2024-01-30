В Excel создали рабочий процессор с частотой 3 Гц и 128 КБ оперативной памяти

Этот процессор имеет тактовую частоту 3 Гц, 128 КБ оперативной памяти, 128x128 пиксельный дисплей на 16 цветов и собственный язык ассемблера, Excel-ASM16. Это достижение демонстрирует не только гибкость Excel, но и изобретательность его создателя.

Проект, представленный на YouTube пользователем Inkbox, не включает использование скриптов Visual Basic или плагинов — это чистая работа в Excel, которую можно воспроизвести на любом ПК с установленным приложением.

Созданный язык ассемблера Excel-ASM16 включает 23 различные инструкции и поддерживает переменные, метки и даже поддержку двоичных файлов.

Все это базовые функции для языка ассемблера, но их более чем достаточно для ограничений 16-битного процессора, работающего под управлением Microsoft Excel.

Хоть данная разработка вряд ли будет использоваться как прорыв в современных вычислениях, он демонстрирует значительные технические знания и изобретательность со стороны Inkbox.

Более того, поскольку он свободно делится Excel-ASM16 и его процессором на Github, каждый может попробовать его в действии.