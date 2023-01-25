В флагманском SSD Samsung 990 Pro нашли аномально быстрый износ памяти

В флагманском SSD Samsung 990 Pro нашли аномально быстрый износ памятиКорейцы пока молчат
Сразу несколько владельцев флагманских твердотельных накопителей Samsung 990 Pro сообщили о серьёзной проблеме устройства.
Фото: Samsung
Так, несмотря на то, что общий объём перезаписанных на носителе данных составил всего несколько терабайт, показатель их износа повысился сразу на несколько процентов. Это, в свою очередь, прямо указывает на их неприемлемо быстрый износ.
С подобным поведением SSD-накопителя столкнулся и наш коллега из Neowin.
Neowin
На данный момент нет никакой информации, с чем данная проблема может быть связана. Комментариев не дала и сама Samsung.
По мнению некоторых пользователей, всё дело в ошибке программного обеспечения и на аппаратном уровне всё нормально. Другие же считают, что выносливость дисков при записи может быть ниже, чем заявляет производитель.