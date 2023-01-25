В флагманском SSD Samsung 990 Pro нашли аномально быстрый износ памяти

Так, несмотря на то, что общий объём перезаписанных на носителе данных составил всего несколько терабайт, показатель их износа повысился сразу на несколько процентов. Это, в свою очередь, прямо указывает на их неприемлемо быстрый износ.

С подобным поведением SSD-накопителя столкнулся и наш коллега из Neowin.