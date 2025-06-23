В Geekbench появились первые результаты китайской видеокарты Lisuan G100

В тесте OpenCL карта набрала 15 524 балла, что соответствует уровню старых решений вроде NVIDIA GTX 660 Ti или мобильного Xclipse 940 от Samsung. Однако столь скромные результаты объясняются ранней стадией разработки — драйверы и прошивка еще далеки от финальных.

G100 построена на собственной архитектуре TrueGPU и, по заявлениям Lisuan, в будущем должна конкурировать с RTX 4060. В опубликованном тесте указаны 32 вычислительных блока, 256 МБ видеопамяти и частота 300 МГц — скорее всего, из-за ошибок драйвера или ограничений инженерного образца.