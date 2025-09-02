В Geekbench впервые засветился таинственный процессор Intel Core Ultra 7 365K

Информацию заметил ресурс Benchlife, который регулярно отслеживает новые записи в бенчмарках. По данным теста, чип набрал 2140 баллов в одноядерном режиме и 19 744 — в многоядерном.

Указывается базовая частота 3,9 ГГц и буст до 5,4 ГГц. Процессор использует сокет LGA 1851 и относится к архитектуре Arrow Lake. Тестовая система работала под управлением Windows 11 и имела 48 ГБ оперативной памяти.

Официально Intel такой модели не анонсировала. На данный момент неизвестно, является ли Core Ultra 7 365K реальным готовящимся к выпуску CPU или же это ошибка при загрузке данных в базу Geekbench.

Если чип действительно существует, он может оказаться одним из будущих «разблокированных» процессоров серии K, предназначенных для энтузиастов и оверклокеров. Но пока Intel никак не комментировала утечку.