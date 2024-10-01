В Германии начался дефицит видеокарт RTX 4090 из-за скорого выхода RTX 50XX

На сайте Amazon.de на момент публикации осталась лишь одна версия от Inno3D по цене €2486.88, что значительно выше рекомендованной стоимости.

Пока дефицит заметен только в Германии, но ожидается, что RTX 4090 может исчезнуть с полок и в других странах в ближайшие недели.