В Германии начался дефицит видеокарт RTX 4090 из-за скорого выхода RTX 50XX

Опубликовано 01 октября 2024, 04:301 мин.
В Германии начался дефицит видеокарт RTX 4090 из-за скорого выхода RTX 50XXКто хотел купить эту модель — лучше поторопиться
В сети появилась информация о старте дефицита видеокарт NVIDIA RTX 4090 в Германии.
Крупные ритейлеры, такие как Alternate, CaseKing и Mindfactory, практически исчерпали запасы флагманской модели от NVIDIA.
Причина дефицита связана с готовящимся запуском нового поколения графических процессоров Blackwell, что привело к остановке производства RTX 4090 раньше, чем ожидалось.
Цены на эту модель в стране выросли с 2023 года, и, хоть она еще недавно была доступна, сейчас уже ее практически невозможно найти в продаже.
На сайте Amazon.de на момент публикации осталась лишь одна версия от Inno3D по цене €2486.88, что значительно выше рекомендованной стоимости.
Пока дефицит заметен только в Германии, но ожидается, что RTX 4090 может исчезнуть с полок и в других странах в ближайшие недели.