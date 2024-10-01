Компьютеры
Опубликовано 01 октября 2024, 04:30
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В Германии начался дефицит видеокарт RTX 4090 из-за скорого выхода RTX 50XX

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В сети появилась информация о старте дефицита видеокарт NVIDIA RTX 4090 в Германии.
В Германии начался дефицит видеокарт RTX 4090 из-за скорого выхода RTX 50XX
© Wccftech

Крупные ритейлеры, такие как Alternate, CaseKing и Mindfactory, практически исчерпали запасы флагманской модели от NVIDIA.

Причина дефицита связана с готовящимся запуском нового поколения графических процессоров Blackwell, что привело к остановке производства RTX 4090 раньше, чем ожидалось.

Цены на эту модель в стране выросли с 2023 года, и, хоть она еще недавно была доступна, сейчас уже ее практически невозможно найти в продаже.

В Германии начался дефицит видеокарт RTX 4090 из-за скорого выхода RTX 50XX
© Wccftech

На сайте Amazon.de на момент публикации осталась лишь одна версия от Inno3D по цене €2486.88, что значительно выше рекомендованной стоимости.

Пока дефицит заметен только в Германии, но ожидается, что RTX 4090 может исчезнуть с полок и в других странах в ближайшие недели.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA RTX 4090
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