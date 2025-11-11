В Германии появилась аренда видеокарт для выполнения проектов

Эту услугу предлагает компания Zed Up UG, которая специализируется на предоставлении решений для бизнеса и профессиональных пользователей. Решение о запуске аренды обусловлено ценами на видеокарты: розничная стоимость видеокарт в Германии обычно начинается примерно с 750 евро. Однако Zed Up UG предлагает стоимость аренды на 2 недели — 199 евро; 1 месяц — 249 евро; 2 месяца — 299 евро; 3 месяца — 399 евро; 6 месяцев — 500 евро.

Услуга предназначена для организаций, которым требуется высокопроизводительная видеокарта на временный период для завершения конкретных проектов, выполнения расчётов или тестирования. При этом видеокарта не может быть использована для майнинга криптовалюты.

После подписки на нужный тариф пользователи получают видеокарту на руки, а Zed Up UG организует доставку устройства клиенту.