В графическом драйвере NVIDIA 581.42 нашли критический баг — компания выпустила хотфикс

Проблема проявлялась у игроков, установивших игры в папки с китайскими символами в пути: при активированной функции Smooth Motion приложения вылетали с ошибкой. Жалобы оказались массовыми, что вынудило компанию срочно подготовить хотфикс.

Версия 581.47 сохраняет все улучшения и нововведения драйвера 581.42, включая поддержку DLSS 4 Multi-Frame Generation в Battlefield 6 и FCB: Firebreak, но при этом исправляет найденный баг.

Хотфикс уже доступен на сайте NVIDIA. Позднее исправления будут включены в официальный WHQL-релиз, после чего версия 581.47 будет снята с загрузки.

Компания напоминает, что серия Hotfix выпускается для оперативного устранения критических проблем, не дожидаясь плановых обновлений.