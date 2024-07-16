В интернете нашли так и невыпущенную видеокарту NVIDIA RTX 4070 с 10 ГБ видеопамяти

В интернете нашли так и невыпущенную видеокарту NVIDIA RTX 4070 с 10 ГБ видеопамятиОчень необычная находка
Данная карта оснащена 7168 ядрами, 224 TMU и 80 ROP. Это соответствует характеристикам RTX 4070 SUPER, выпущенной годом позже.
Частоты GPU составляют 2355 МГц в базовом режиме и 2520 МГц в бусте, что быстрее текущих моделей RTX 4070 и RTX 4070 SUPER.
Видеокарта имеет урезанную память – 10 ГБ VRAM с 160-битной шиной. Модули памяти поддерживают скорость до 21 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность до 420.2 ГБ/с.
Для сравнения, у розничных версий RTX 4070 и RTX 4070 SUPER – 12 ГБ VRAM и пропускная способность 504.2 ГБ/с.
PCB (печатная плата) карты имеет дизайн, аналогичный Founders Edition, с круглым вырезом на задней панели.
Установлено пять модулей GDDR6X, но предусмотрено место для восьми. GPU маркирован как AD104-275-A1, при этом карта использует один 16-контактный разъем питания и имеет 10-фазное питание. На карте присутствуют три порта DP и один HDMI.