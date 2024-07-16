В интернете нашли так и невыпущенную видеокарту NVIDIA RTX 4070 с 10 ГБ видеопамяти

Для сравнения, у розничных версий RTX 4070 и RTX 4070 SUPER – 12 ГБ VRAM и пропускная способность 504.2 ГБ/с.

PCB (печатная плата) карты имеет дизайн, аналогичный Founders Edition, с круглым вырезом на задней панели.

Установлено пять модулей GDDR6X, но предусмотрено место для восьми. GPU маркирован как AD104-275-A1, при этом карта использует один 16-контактный разъем питания и имеет 10-фазное питание. На карте присутствуют три порта DP и один HDMI.