В каталоге Best Buy появилась первая видеокарта RTX 50XX за $299 — это RTX 5060

Новинка основана на чипе GB206 и предлагает 3840 ядер CUDA. Цена — $299. Продажи ожидаются 19 мая, в день старта выставки Computex 2025.

Это разогнанная версия с двумя вентиляторами и поддержкой PCIe 5.0. Однако из-за ограниченного объема VRAM и, вероятно, x8-интерфейса — пользователи PCIe 4.0 могут столкнуться с просадками fps, как это было с RTX 5060 Ti 8 ГБ.