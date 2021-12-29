В Казахстане построят атомную электростанцию из-за наплыва китайских криптовалютчиков

АЭС будут строить около 10 лет

В ноябре 2021 года Казахстан оказался на втором после США месте по добыче криптовалюты. В стране «осело» порядка 88 тысяч устройств для майнинга из Китая. В связи с этим возросла нагрузка на электросети.