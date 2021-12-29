В Казахстане построят атомную электростанцию из-за наплыва китайских криптовалютчиков

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В Казахстане построят атомную электростанцию из-за наплыва китайских криптовалютчиковАЭС будут строить около 10 лет
В ноябре 2021 года Казахстан оказался на втором после США месте по добыче криптовалюты. В стране «осело» порядка 88 тысяч устройств для майнинга из Китая. В связи с этим возросла нагрузка на электросети.
Это стало поводом для строительства АЭС. После запрета майнинга в Китае, большинство добытчиков криптовалюты мигрировали в Казахстан.
«Мы однозначно видим необходимость строительства атомной электростанции для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», — заявил министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.
Как отмечается, строительство новой АЭС займёт не менее 10 лет.
Источник: Ведомости