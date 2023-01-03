В Китае инвестировали более 200 млн долларов в местного конкурента NVIDIA

Отметим, что у компании уже имеются собственные графические процессоры — Sudi и Chunxiao. Они предназначены для различных сегментов, включая игровой, облачные вычисления, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и т.д.

В рамках свежего инвестиционного раунда в Moore Threads вложились China Mobile и Hexe Health Insurance. Ранее в неё вложились ByteDance, Tencent, Shenzhen Capital Group, Sequoia China и GGV Capital.

По словам экспертов, хоть видеокарта MTT S80 на базе Chunxiao ещё не продемонстрировала весь свой потенциал в популярных видеоиграх в Европе и США, она может использоваться в подобных сценариях.

Главным недостатком китайского решения называются её драйвера. В случае успешного создания качественных драйверов, GPU бренда смогут решать все предполагаемые рабочие нагрузки.