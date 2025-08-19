В Китае массово продают RTX 5090 и H100, несмотря на строгие запреты США

В Китае массово продают RTX 5090 и H100, несмотря на строгие запреты СШАКак всегда, голь на выдумку хитра
Как выяснили журналисты Gamers Nexus, вокруг поставок GPU сформировался целый подпольный рынок, который оценивается в миллиарды долларов.
Схема охватывает Гонконг, Шэньчжэнь, Сингапур и даже США: к переправке карт подключены посредники, ремонтные мастерские и студенты, перевозящие устройства в багаже. По данным расследования, одна карта могла приносить до $1400 прибыли при перепродаже.
Видеокарты попадают в Китай через обходные каналы, где часть устройств дорабатывают: увеличивают объем памяти, перепаивают чипы или снимают элементы с геймерских моделей. Такие карты затем продаются ИИ-стартапам и исследовательским центрам.
Несмотря на запреты, спрос на GPU продолжает расти: оборудование NVIDIA остается ключевым для обучения ИИ.
Эксперты отмечают, что нынешняя политика США лишь загоняет рынок в тень — контрабандисты быстро адаптируются, а нелегальная торговля становится еще более прибыльной.