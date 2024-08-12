В Китае начали увеличивать память видеокарт NVIDIA RTX 4090D — вплоть до 48 ГБ

Этот шаг направлен на удовлетворение растущих потребностей в вычислительных мощностях для задач, связанных с искусственным интеллектом и облачными вычислениями.

Китайские специалисты по модификации оборудования сообщают, что также существуют версии RTX 4080 SUPER с 32 ГБ памяти. Эти модифицированные видеокарты пользуются популярностью среди поставщиков облачных сервисов, которые арендуют их для обработки данных.