В Китае начались продажи процессоров Intel нового поколения. Почти за месяц до официального анонса

Но, внезапно, уже сейчас на китайских интернет-площадках появились возможность приобрести себе новейший Intel Core i9-12900K Alder Lake, сообщает HardwareTimes. Цена вопроса — 700 долларов.

Ранее инженерные образцы процессора продавались за более 1000 долларов. Учитывая это, свежие слоты явно скрывают за собой серийные модели, которые, предположительно, в рознице также будут стоить около 700 долларов.