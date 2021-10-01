В Китае начались продажи процессоров Intel нового поколения. Почти за месяц до официального анонса

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В Китае начались продажи процессоров Intel нового поколения. Почти за месяц до официального анонсаЗвучит как что-то сюрреалистичное
Ранее в сети появилась информация о том, что в конце октября Intel проведёт презентацию нового, 12-го поколения своих процессоров Intel Core. Примерно тогда же инсайдеры заговорили о 4 ноябре, как дате старта продаж новинок.
Но, внезапно, уже сейчас на китайских интернет-площадках появились возможность приобрести себе новейший Intel Core i9-12900K Alder Lake, сообщает HardwareTimes. Цена вопроса — 700 долларов.
Ранее инженерные образцы процессора продавались за более 1000 долларов. Учитывая это, свежие слоты явно скрывают за собой серийные модели, которые, предположительно, в рознице также будут стоить около 700 долларов.
А возможно, это всё те же инженерные варианты, просто потерявшие в цене накануне официального релиза от самой Intel.