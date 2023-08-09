В Китае нашли необычную видеокарту Radeon RX 580 с 16 ГБ памяти

Эта модель отличается от стандартных версий наличием 16 ГБ видеопамяти, в то время как обычные варианты RX 580 имеют 8 ГБ.

Стоит отметить, что Kinology не является официальным партнёром AMD, и возможно, AMD даже не знает о существовании такой модификации.

Данный ускоритель, созданный на архитектуре Polaris, не требует специальных драйверов. Скриншоты программы GPU-Z показывают, что видеокарта работает с официальным драйвером Radeon.

Несмотря на удвоенный объём памяти, эта модель RX 580 всё равно уступает GeForce GTX 1060 6 ГБ в некоторых тестах.

Видеокарта оснащена 2048 потоковыми процессорами и работает на частоте 1206 МГц. Память GDDR5 от Samsung поддерживает 256-битную шину с пропускной способностью 192 Гбайт/с. На китайских онлайн-площадках эта модель Radeon RX 580 предлагается по цене около $83.