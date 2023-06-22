В Китае NVIDIA RTX 3050 начали продавать дешевле 20 000 рублей

Более того, часть ритейлеров и вовсе начали устанавливать низкие цены на видеокарты из-за высоких запасов и низкого спроса.

Например, GALAX продаёт в Китае компактную модель RTX 3050 Metal Master Mini за 1599 юаней, что в переводе на рубли около 18 500. Видеокарта имеет металлический кожух и бекплейт из того же материала.

К сожалению, в России цены на подобные модели заметно выше. Но всегда есть возможность заказать за рубежом. Правда, это дело достаточно рисковое и проворачивать подобное стоит лишь на свой страх и риск.

Отметим также, что происходящее явно демонстрирует нам тренд на снижение стоимости видеокарт по всему миру.