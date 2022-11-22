В Китае попытаются заменить кремний в процессорах совершенно новым материалом

Современной науке становится всё сложнее разрабатывать более тонкие техпроцессы при использовании кремния в качестве основы. Именно поэтому Китай изъявил желание начать исследования графена в качестве замены кремнию.

Для этого в стране будет создан Graphene Copper Innovation Consortium. В данное объединение войдут такие научные гиганты как The Chint Group, Shanghai Electric Cable Institute и Shanghai Graphene Industry Technology Functional Platform.

Но почему же выбор специалистов пал именно на графен? Всё дело в том, что именно он по целому ряду свойств, в том числе и прочности, электрической проводимости, а также теплопроводности превосходит кремний.

Шутка ли — специалисты IBM ранее заявляли о потенциальной возможности создать на основе графена чипы с частотой работы до 1000 ГГц.