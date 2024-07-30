В Китае появилась новая национальная операционная система TencentOS

Опубликовано 30 июля 2024, 08:14
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В Китае появилась новая национальная операционная система TencentOSА ведь впереди еще релиз HarmonyOS Next
Китай представил новую операционную систему TencentOS, основанную на дистрибутиве CentOS.
TencentOS Server V3, адаптированный для китайских процессоров Kunpeng, Hygon и Feiteng, оптимизирован для минимального использования ресурсов и поддерживает облачные приложения и виртуализацию GPU.
Система используется в инфраструктуре социальной сети WeChat.
Процессоры, поддерживаемые TencentOS, включают ARM-чипы Kunpeng от Huawei, x86-модели Hygon и ARM-чипы Feiteng. Эти процессоры предназначены для серверов и настольных ПК.
Также китайские разработчики адаптировали OpenKylin для работы с ИИ-моделями. Этот дистрибутив Linux включает умные функции, такие как помощник с ИИ и система нечеткого поиска.
Кроме того, Huawei планирует выпуск десктопной версии HarmonyOS, которая ранее использовалась только на мобильных устройствах.