Компьютеры
Опубликовано 30 июля 2024, 08:14
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В Китае появилась новая национальная операционная система TencentOS

А ведь впереди еще релиз HarmonyOS Next
Китай представил новую операционную систему TencentOS, основанную на дистрибутиве CentOS.
В Китае появилась новая национальная операционная система TencentOS
© Хабр

TencentOS Server V3, адаптированный для китайских процессоров Kunpeng, Hygon и Feiteng, оптимизирован для минимального использования ресурсов и поддерживает облачные приложения и виртуализацию GPU.

Система используется в инфраструктуре социальной сети WeChat.

Процессоры, поддерживаемые TencentOS, включают ARM-чипы Kunpeng от Huawei, x86-модели Hygon и ARM-чипы Feiteng. Эти процессоры предназначены для серверов и настольных ПК.

Также китайские разработчики адаптировали OpenKylin для работы с ИИ-моделями. Этот дистрибутив Linux включает умные функции, такие как помощник с ИИ и система нечеткого поиска.

Кроме того, Huawei планирует выпуск десктопной версии HarmonyOS, которая ранее использовалась только на мобильных устройствах.

Источник:Хабр
Автор:Булат Кармак
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