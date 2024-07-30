В Китае появилась новая национальная операционная система TencentOS

TencentOS Server V3, адаптированный для китайских процессоров Kunpeng, Hygon и Feiteng, оптимизирован для минимального использования ресурсов и поддерживает облачные приложения и виртуализацию GPU.

Система используется в инфраструктуре социальной сети WeChat.

Процессоры, поддерживаемые TencentOS, включают ARM-чипы Kunpeng от Huawei, x86-модели Hygon и ARM-чипы Feiteng. Эти процессоры предназначены для серверов и настольных ПК.

Также китайские разработчики адаптировали OpenKylin для работы с ИИ-моделями. Этот дистрибутив Linux включает умные функции, такие как помощник с ИИ и система нечеткого поиска.

Кроме того, Huawei планирует выпуск десктопной версии HarmonyOS, которая ранее использовалась только на мобильных устройствах.