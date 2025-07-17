В Китае появится RTX 6000D — специальная видеокарта от NVIDIA

По информации DigiTimes, модель поступит в продажу в III квартале 2025 года и станет заменой серии RTX PRO, доступной ранее в Китае.

Известно, что новинка будет выпускаться по 4-нм техпроцессу TSMC, получит память GDDR7 и пропускную способность около 1100 ГБ/с, что соответствует требованиям экспортных ограничений США.