В Китае представили свою версию GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти

Китайская видеокарта оснащена игровой системой охлаждения и предназначена для энтузиастов. На упаковке есть упоминания об искусственном интеллекте, но основное внимание уделено играм.

Китайский блогер GPU Girl провёл тесты, на которые ссылается отраслевой портал VideoCardz. Согласно информации источника, модифицированная RTX 3080 с 20 ГБ памяти показала превосходство над RTX 5060 Ti на 16 ГБ в играх и LM Studio. В тесте 3DMark Time Spy новая видеокарта набрала 17 036 баллов и показала средний FPS 160, в то время как RTX 5060 Ti набрала 14 837 баллов и средний FPS 145.

Конструкция видеокарты включает надёжную систему охлаждения с тремя слотами от PNY Verto RTX 4090 и 20 модулей памяти, расположенных по обе стороны печатной платы.

Цена модифицированной версии в Китае составляет около $447.