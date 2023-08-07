В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего 837 процессоров, 900 планок оперативной памяти и 10 SSD

Китайские таможенные службы обнаружили в легковом автомобиле настоящий технологический клад: 837 процессоров, 900 планок оперативной памяти и 10 SSD. Это одно из крупнейших задержаний технической контрабанды за последние годы.

По словам таможенников, их внимание к автомобилю привлекла система автоматической проверки, заметившая «ненормальное» поведение машины.

При ручном осмотре они обнаружили необычные швы и структуры на дне автомобиля. Подробный осмотр показал, что контрабандисты тщательно спрятали товары, упаковав их в плотные пакеты.

Согласно источникам, контрабандисты пытались переправить товары из Гонконга или Макао в Китай, чтобы продать их с большей прибылью, избегая 13% НДС.

Данный метод позволяет злоумышленникам получать значительную прибыль, продавая товары на материковом Китае по более высоким ценам.