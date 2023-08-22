В Китае собрали 40 млн ядерный суперкомпьютер с вычислительной мощностью в 5 экзафлопс

Китай активно участвует в этой гонке, и сегодня стали известны подробности о следующем поколении суперкомпьютера Sunway. Предполагается, что он станет первым китайским эксафлопсным суперкомпьютером.

Новинка, пришедшая на смену Sunway TaihuLight, будет обладать более чем 40 млн ядер. Информация об этом появилась в преддверии презентации на выставке Supercomputing 2023, которая пройдёт в Денвере с 12 по 17 ноября.

Презентация утверждает, что суперкомпьютер Sunway покажет производительность в 5 экзафлопс на тесте HPL-MxP. Данный тест предназначен для проверки способности системы справляться с обычными задачами высокопроизводительных вычислений и ИИ-задачами.

Напомним, что последний на данный момент суперкомпьютер Sunway TaihuLight использовал процессоры SW26010 на базе собственной архитектуры, каждый из которых имел 260 ядер.