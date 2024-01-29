В Китае показали первую в мире материнскую плату, полностью созданную внутри страны

Флагманская модель GM7-2602-02 оказалась заметным достижением в технологической индустрии Китая.

К особенностям Gitstar GM7-2602-02 можно отнести:

Материнская плата формата mini-ITX (M-ITX) размером 170мм x 170мм и весом около 200 г, подходит для маленьких компьютерных корпусов.

Оснащенность восьмиядерным процессором Feiteng D2000 от Phytium с максимальной скоростью 2.3 ГГц, обеспечивающим эффективную производительность для различных вычислительных задач.

Поддержку до 32 ГБ отечественной памяти с двухканальными слотами SODIMM, совместимыми как с DDR4, так и с LPDDR4, что обеспечивает гибкость и потенциал для высокоскоростной работы.

Разнообразные опции подключения, включая один слот PCIe 3.0 x16, слот PCIe 3.0 x1 (M.2) и слот PCIe 3.0 x1 (MINIPCIE), а также два разъема SATA для питания и четыре порта USB 3.0 для расширения корпуса.

Дополнительные функции на борту включают один разъем LVDS, три разъема CAN, три последовательных порта TTL, два разъема RS232 и два разъема RS485. Снаружи предлагает вход 12V DC, один порт VGA, один порт HDMI, два порта USB 3.0, два гигабитных Ethernet-порта и полный набор аудиоинтерфейсов.

Что же до цены материнской платы, то она оценивается в $688 и доступна для покупки на китайском JD.com.