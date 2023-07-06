В Китае создали собственный Linux специально для космической программы

Сделано это было в рамках стратегии по сокращению зависимости от американских технологий.

OpenKylin основана на ядре Linux и была разработана сообществом из 4000 разработчиков. Использование данной платформы планируется в китайской космической программе, а также в финансовой и энергетической отраслях страны.

Местный рынок операционных систем оценивается в $2,1 млрд, если опираться на данные отраслевых аналитиков.

Создание операционной системы, не зависящей от американских решений, является важной задачей для китайской технологической промышленности.

Более того, одним из активных участников проекта является китайская группа реагирования на кибераварийные ситуации в промышленных системах управления, подчинённая Министерству промышленности и информатизации.