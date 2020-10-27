Компьютеры
Сегодня 10:29
В Китае стартовали предварительные заказы на еще неанонсированную видеокарту NVIDIA RTX 3060 Ti
Видимо, официальный анонс уже близок
Сразу несколько продавцов на китайском маркетплейсе Taobao открыли предзаказы на еще неанонсированную видеокарту NVIDIA RTX 3060 Ti. Эти лоты подтверждают ранее ходившие слухи, согласно которым компания совсем скоро анонсирует данную модель.
Официальные новости о самой младшей модели в свежей линейке Ampere могут опубликовать уже совсем скоро, практически сразу после релиза RTX 3070, пишет VideoCardz. Ожидается, что цена RTX 3060 Ti окажется неприлично низкой - видеокарту могут выпустить по цене ниже 400 долларов или 30 тыс рублей. В свою очередь на Taobao за новинку просят от 305 до 446 долларов.
Напомним, что более ранние слухи утверждают, что RTX 3060 Ti получит 4,864 ядра CUDA и 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. В свою очередь продавцы из Китая и вовсе указывают на большую, чем у RTX 2080, производительность новинки.