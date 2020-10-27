В Китае стартовали предварительные заказы на еще неанонсированную видеокарту NVIDIA RTX 3060 Ti

Официальные новости о самой младшей модели в свежей линейке Ampere могут опубликовать уже совсем скоро, практически сразу после релиза RTX 3070, пишет VideoCardz. Ожидается, что цена RTX 3060 Ti окажется неприлично низкой - видеокарту могут выпустить по цене ниже 400 долларов или 30 тыс рублей. В свою очередь на Taobao за новинку просят от 305 до 446 долларов.

Напомним, что более ранние слухи утверждают, что RTX 3060 Ti получит 4,864 ядра CUDA и 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. В свою очередь продавцы из Китая и вовсе указывают на большую, чем у RTX 2080, производительность новинки.