В Китае «вычислили» вирус-шпион американских спецслужб

Как отмечается, вирус имеет сложную технологию работы и его трудно выявить. Троян называется NOPEN и используется для взлома и слежки за пользователями систем Unix/Linux, кражи файлов, перенаправления сетевых коммуникаций, а также получения полной информации о скомпрометированном устройстве.

Этот вирус также используется для удалённого управления компьютером и является типичным ПО для кибершпионажа.