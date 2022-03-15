В Китае «вычислили» вирус-шпион американских спецслужб

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В Китае «вычислили» вирус-шпион американских спецслужбДля слежки за пользователями Linux и подобных ОС
Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы Китая сообщил об обнаружении вируса-шпиона, используемого АНБ США — Агентством национальной безопасности — для слежки за пользователями операционных систем Unix/Linux.
Как отмечается, вирус имеет сложную технологию работы и его трудно выявить. Троян называется NOPEN и используется для взлома и слежки за пользователями систем Unix/Linux, кражи файлов, перенаправления сетевых коммуникаций, а также получения полной информации о скомпрометированном устройстве.
Этот вирус также используется для удалённого управления компьютером и является типичным ПО для кибершпионажа.
Источник: ТАСС