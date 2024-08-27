В Китае выпустили ОС с интерфейсом Windows 11, но на базе Linux и без слежки Microsoft

Опубликовано 27 августа 2024, 08:161 мин.
В Китае выпустили ОС с интерфейсом Windows 11, но на базе Linux и без слежки MicrosoftОтличное импортозамещение
Китайские разработчики выпустили новый дистрибутив Deepin Linux 23, который привлекает внимание своим интерфейсом, почти полностью копирующим Windows 11, но основанным на Linux.
Deepin Linux существует уже 20 лет и стал одним из старейших и наиболее развивающихся дистрибутивов Linux.
Новый релиз получил множество визуальных и функциональных улучшений, включая яркую цветовую схему и поддержку многозадачности.
Одной из главных особенностей Deepin 23 является возможность использования его в live-режиме без установки на жесткий диск, что упрощает тестирование системы.
Deepin ориентирован на пользователей, которые хотят отказаться от Windows в пользу более безопасной и независимой альтернативы без слежки со стороны Microsoft. Система также поддерживает запуск игр с помощью официального эмулятора Proton от компании Valve, что делает её привлекательной для геймеров.