В Китае выпустили ОС с интерфейсом Windows 11, но на базе Linux и без слежки Microsoft

Одной из главных особенностей Deepin 23 является возможность использования его в live-режиме без установки на жесткий диск, что упрощает тестирование системы.

Deepin ориентирован на пользователей, которые хотят отказаться от Windows в пользу более безопасной и независимой альтернативы без слежки со стороны Microsoft. Система также поддерживает запуск игр с помощью официального эмулятора Proton от компании Valve, что делает её привлекательной для геймеров.