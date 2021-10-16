В Курганской области суд вынес приговор хакеру, который пытался взломать сайты госучреждений и РАН

О ситуации сообщило агентство URA. Отмечается, что с помощью неназванной вредоносной программы несостоявшийся хакер пытался обойти защиту нескольких ресурсов министерства промышленности Омской области, госучреждения «Центр информационных технологий» в Дагестане, а также институтов Российской Академии Наук в Новосибирской и Свердловской областях.

«Далматовским районным судом вынесен приговор в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ. Находясь в собственном доме, мужчина умышленно использовал вредоносную программу для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации», — сообщили представители регионального УФСБ.

По мнению экспертов, срок в полтора года за такое преступление — очень мягкий. Предусмотрено до 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Суд в данном случае ограничился столь щадящим сроком потому, что хакер не достиг своих целей, либо не так, как намеревался.